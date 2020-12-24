Выступая на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", она напомнила, что в 2020 году участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

"Сейчас мы разрабатываем поправки в программу кешбэка на следующий год и ходатайствуем, чтобы в нее вошли все курортные предприятия. Денежный поток, стимулированный такой мерой может позволить предприятиям получить больше туристов", — сказала Лысенкова.

Первый этап программы продаж туров по России с кешбэком прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с возвратом средств на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20% стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.