Ростуризм предложил включить все санатории в программу кешбэка

Федеральное агентство по туризму разрабатывает поправки к программе поддержки развития внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, затраченных на путешествия по России, в виде кешбэка на 2021 год, где предлагает включить в нее все санаторно-курортные предприятия страны, заявила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова

Выступая на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", она напомнила, что в первой и второй волне продаж программы кешбэка в 2020 году участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей, но не участвовали те, которые не проходили классификацию.

"Сейчас мы разрабатываем поправки в программу кешбэка на следующий год и ходатайствуем, чтобы в нее вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим спрос и видим, как денежный поток, стимулированный такой мерой может позволить предприятиям получить больше туристов в определенный промежуток времени", — сказала Лысенкова.

Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20% стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.