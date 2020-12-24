Эксперты рассказали, как туристы ездят на поезде

В 2020 году туристы стали чаще ездить в купе, реже — в плацкарте, сообщает Biletix.

Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за год доля покупок железнодорожных билетов в купейные вагоны выросла с 25 до 32 процентов, а в плацкартные — снизилась с 73 до 67 процентов. Интерес к поездкам в СВ также уменьшился с двух до одного процента.

При этом стоимость проездных документов снизилась для всех пассажиров. Так, средний чек на поездки в купе уменьшился на 4,6 процента, до 5,1 тысячи рублей, на место в плацкарте стал дешевле на семь процентов, до 3,5 тысяч рублей. За билет в СВ пассажиры в среднем отдавали 6,5 тысячи рублей, что на четыре процента меньше, чем годом ранее.

Самыми популярными направлениями в 2020 году стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Уфа.