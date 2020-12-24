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Россиянка выяснила истинное мнение о русских в Турции 

Даня Виттиг 4 часа назад
Россиянка узнала истинное мнение о русских в Турции
Фото: depositphotos.com
Россиянка, живущая в Турции, решила спросить, что думают местные о туристах, часто посещающих турецкие курорты. Своими мыслями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Автор уточнила, что решила пообщаться с несколькими турками, прикинувшись при разговоре туристкой из Германии.

«Нужно сказать, узнала немало интересного», — написала она.

В первую очередь, многие жители Турции отметили, что русские не умеют по-настоящему отдыхать и слишком любят употреблять алкогольные напитки.
Однако они посчитали, что туристы из России отличаются особой щедростью, не обошлось и без упоминания красоты наших женщин — вне зависимости от их возраста.
В качестве недостатков турки назвали грубость некоторых россиян.
Ранее "Рамблер" сообщал, как обстоят дела в Турции зимой.
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