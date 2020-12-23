Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне

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Россиянка полетела в Лондон во время пандемии коронавируса и сняла на видео происходящее в городе. Она опубликовала ролики в своем Instagram-аккаунте.

На первом туристка показала длинную очередь людей, которые хотят сдать ПЦР-тест на коронавирус, необходимый для вылета из страны.

Второе видео девушка сняла в супермаркете. Она показала опустошенные полки с едой:

"Продукты раскупают. С завтрашнего дня магазины перестают работать до 29 декабря", — подписала россиянка.

Жители Великобритании начали раскупать продукты после заявления Британского консорциума розничной торговли о возможном дефиците из-за приостановленного транспортного сообщения с Европой.