Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне

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Россиянка показала очереди и пустые полки в магазинах Лондона 

Анна Арсеньева 1 час назад
Россиянка полетела в Лондон во время пандемии коронавируса и сняла на видео происходящее в городе. Она опубликовала ролики в своем Instagram-аккаунте.
На первом туристка показала длинную очередь людей, которые хотят сдать ПЦР-тест на коронавирус, необходимый для вылета из страны.
Второе видео девушка сняла в супермаркете. Она показала опустошенные полки с едой:

"Продукты раскупают. С завтрашнего дня магазины перестают работать до 29 декабря", — подписала россиянка.

Жители Великобритании начали раскупать продукты после заявления Британского консорциума розничной торговли о возможном дефиците из-за приостановленного транспортного сообщения с Европой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия прерывает авиасообщение с Великобританией.
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