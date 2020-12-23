Какие услуги стали чаще заказывать туристы

В 2020 году туристы при бронировании отелей и мини-отелей на юге России стали больше искать объекты размещения с собственной кухней и набором посуды, сообщает Tvil.ru.

Таким образом путешественники экономят и избегают публичных мест. Однако запрос на услугу завтрака остался на уровне прошлого года.

На 20 процентов увеличился интерес к гостиницам и мини-отелям с бассейном. Это может быть связано с ограничениями на пляжах из-за пандемии, с большим количеством отдыхающих и со стремлением просто расслабиться у воды, уменьшить уровень стресса. К тому же наличие бассейна в отеле не увеличивает стоимость номера.

Собственный берег, расположение гостиницы на первой линии стало волновать туристов на десять процентов меньше, чем в 2019 году. На данной услуге отдыхающие также экономят.