Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Эксперты рассказали, какие услуги стали чаще заказывать туристы 

РИА Новости 1 час назад
Какие услуги стали чаще заказывать туристы
Фото: РИА Новости
В 2020 году туристы при бронировании отелей и мини-отелей на юге России стали больше искать объекты размещения с собственной кухней и набором посуды, сообщает Tvil.ru.
Таким образом путешественники экономят и избегают публичных мест. Однако запрос на услугу завтрака остался на уровне прошлого года.
На 20 процентов увеличился интерес к гостиницам и мини-отелям с бассейном. Это может быть связано с ограничениями на пляжах из-за пандемии, с большим количеством отдыхающих и со стремлением просто расслабиться у воды, уменьшить уровень стресса. К тому же наличие бассейна в отеле не увеличивает стоимость номера.
Собственный берег, расположение гостиницы на первой линии стало волновать туристов на десять процентов меньше, чем в 2019 году. На данной услуге отдыхающие также экономят.
Видео дня. Что творится в заброшенном Чернобыле
Последние новости
Время расплаты для Эрдогана пришло Время расплаты для Эрдогана пришло "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение