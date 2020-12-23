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В России программу туристического кешбэка продлят на 2021 год 

Секрет Фирмы 1 час назад
В России программу туристического кешбэка продлят на 2021 год
Фото: Pixabay
Ростуризм готовит продление программы туристического кешбэка на 2021 год. Предполагается, что на неё выделят средства, не потраченные на программу в 2020 году.
Подготовлен проект, который разрешит россиянам договориться с туроператором или отелем перенести поездку, купленную по программе, на 2021 год. «Страховой случай» наступит, если в регионе, куда хотел поехать турист, ввели ограничения по коронавирусу.
Вместе с тем правительство скорректировало размер субсидий на кешбэк в 2020 году. Он сократился с 15 млрд рублей до 1,2 млрд рублей. Число туристов снижено с 3 млн до 250 000.
Ростуризм ранее сообщал, что россияне купили туры на 6,5 млрд рублей по программе туристического кешбэка. Сумма возврата достигла 1,2 млрд рублей. Потенциал программы не удалось раскрыть до конца из-за сложной обстановки по коронавирусу — многие россияне не запланировали путешествия или вовсе отказались от них, признали в ведомстве. Однако сами туроператоры высказались за продление программы, потому что она простимулировала спрос на путешествия в неудачный год.
Развитие туризма в России выделят в отдельный национальный проект «Туризм и развитие гостеприимства». Работа над его целями и задачами может завершиться до конца года, говорила глава Ростуризма Зарина Догузова. Нацпроект призван создать в России курорты мирового уровня, а также «сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов».
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Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм
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