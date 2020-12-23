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Пассажир умолчал о симптомах COVID-19 и заразил врача 

Мира Маркина 1 час назад
Пассажир умолчал о симптомах COVID-19 и заразил врача
Фото: depositphotos.com
Авиапассажир умолчал о симптомах COVID-19 перед посадкой в самолет и заразил врача, который реанимировал его в полете. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании United Airlines.
69-летний Исайяс Эрнандес из Лос-Анджелеса резко почувствовал ухудшение самочувствия на борту самолета и перестал дышать. Тогда трое попутчиков, владеющих навыками оказания первой помощи, попытались спасти его, но позже в этот же день мужчина скончался в больнице.
Жена погибшего рассказала, что у Эрнандеса был коронавирус, но супруги не хотели рассказывать об этом, потому что им нужно было попасть домой.
Один из медиков, Тони Альдапа, рассказал, что после случившегося у него появились симптомы коронавируса:

«По сути, я чувствую себя так, будто меня сбил поезд. У меня сильный кашель, и все мое тело очень болит».

Он также добавил, что специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) до сих пор не связались с ним.
Вдобавок к этому, авиакомпания United Airlines заявила, что не несет ответственности за оповещение пассажиров о том, что на борту находился зараженный коронавирусом гражданин. Представитель перевозчика отметил, что все данные о путешественниках уже переданы в CDC, сотрудники которого сами должны определять дальнейшие действия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ оценила опасность мутации коронавируса.
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Новости путешествий , ВОЗ
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