Пассажир умолчал о симптомах COVID-19 и заразил врача 

Авиапассажир умолчал о симптомах COVID-19 перед посадкой в самолет и заразил врача, который реанимировал его в полете. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании United Airlines.

69-летний Исайяс Эрнандес из Лос-Анджелеса резко почувствовал ухудшение самочувствия на борту самолета и перестал дышать. Тогда трое попутчиков, владеющих навыками оказания первой помощи, попытались спасти его, но позже в этот же день мужчина скончался в больнице.

Жена погибшего рассказала, что у Эрнандеса был коронавирус, но супруги не хотели рассказывать об этом, потому что им нужно было попасть домой.

Один из медиков, Тони Альдапа, рассказал, что после случившегося у него появились симптомы коронавируса:

«По сути, я чувствую себя так, будто меня сбил поезд. У меня сильный кашель, и все мое тело очень болит».

Он также добавил, что специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) до сих пор не связались с ним.

Вдобавок к этому, авиакомпания United Airlines заявила, что не несет ответственности за оповещение пассажиров о том, что на борту находился зараженный коронавирусом гражданин. Представитель перевозчика отметил, что все данные о путешественниках уже переданы в CDC, сотрудники которого сами должны определять дальнейшие действия.