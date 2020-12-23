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Россияне бросились скупать жилье в экзотических странах ради паспортов 

Lenta.ru 44 минуты назад
Россияне скупают жилье в экзотических странах
Фото: Charles Platiau / Reuters
В 2020 году резко увеличился интерес иностранцев к приобретению недвижимости на Карибских островах — нерезиденты, в том числе россияне, бросились скупать жилье в местных экзотических странах ради получения паспортов. Об этом говорится в сообщении агентства Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают специалисты, буму российского спроса на карибскую недвижимость способствовали два ключевых фактора — это закрытие границ в связи с пандемией коронавируса и отмена паспортной программы Кипра с 1 ноября, после которой популярность Карибов выросла на 40 процентов.
«Ажиотаж начался во время режима самоизоляции, когда россияне могли покинуть страну только при наличии второго гражданства или вида на жительство, — поясняют эксперты. — Ситуация с Кипром также подстегнула спрос, поскольку сейчас только карибские паспорта дают право безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения, Великобританию и Китай. Если мы говорим про европейские программы, то они дают шенген, но не Великобританию и Китай».
По прогнозу Golden Brown Group, в 2021 году спрос на карибские паспорта останется на высоком уровне — «на фоне появления нового штамма коронавируса и отсутствия понимания ситуации с международными границами».
Ранее в декабре стало известно, что россияне все чаще рассматривают возможность переезда внутри страны. Покинуть родные места они готовы ради получения качественного образования, трудоустройства и из соображений безопасности. Доля задумывавшихся о переезде в другие регионы граждан за последние четыре года выросла с 28 до 42 процентов.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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