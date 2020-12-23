Россияне скупают жилье в экзотических странах

В 2020 году резко увеличился интерес иностранцев к приобретению недвижимости на Карибских островах — нерезиденты, в том числе россияне, бросились скупать жилье в местных экзотических странах ради получения паспортов. Об этом говорится в сообщении агентства Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают специалисты, буму российского спроса на карибскую недвижимость способствовали два ключевых фактора — это закрытие границ в связи с пандемией коронавируса и отмена паспортной программы Кипра с 1 ноября, после которой популярность Карибов выросла на 40 процентов.

«Ажиотаж начался во время режима самоизоляции, когда россияне могли покинуть страну только при наличии второго гражданства или вида на жительство, — поясняют эксперты. — Ситуация с Кипром также подстегнула спрос, поскольку сейчас только карибские паспорта дают право безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения, Великобританию и Китай. Если мы говорим про европейские программы, то они дают шенген, но не Великобританию и Китай».

По прогнозу Golden Brown Group, в 2021 году спрос на карибские паспорта останется на высоком уровне — «на фоне появления нового штамма коронавируса и отсутствия понимания ситуации с международными границами».