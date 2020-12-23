Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Доктор Мясников сделал прогноз об открытии границ в 2021 году 

Lenta.ru 5 часов назад
Доктор Мясников сделал прогноз об открытии границ в 2021 году
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» сделал прогноз о том, откроют ли в 2021 году границы, закрытые из-за распространения коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

«Опять скажете: "Доктор Мясников сделал прогноз". Вы знаете, я иногда что-нибудь скажу, а потом у меня выхватывают новостные программы»,

— посетовал специалист.
Он также призвал россиян не надеяться на то, что все страны мира откроют границы. В качестве примера доктор рассмотрел Таиланд: формально страна открыла границы, однако туристы не могут свободно передвигаться по прибытии.

«Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос? Это не называется открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение»,

— возмутился Мясников.
Телеврач подчеркнул, что коронавирус «идет волнами». После спада заболеваемости, который наступит в ближайшее время, она вновь начнет расти. Новый пик, по словам доктора, придется на май, июнь и июль 2021 года. Мясников еще раз уточнил, что мировые курорты вряд ли откроются для туристов, и призвал зрителей путешествовать по России. «Это же просто отвал башки!» — описал он красоты страны.
Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа, но не со всеми государствами.
Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Кроме того, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен быть равен или ниже 1 процента, а показатель распространения инфекции Rt — менее 1.
Видео дня. Что творится в заброшенном Чернобыле
Последние новости
Помощник Путина возглавил совет директоров Первого канала Помощник Путина возглавил совет директоров Первого канала Трое полицейских убиты в результате нападения во Франции Трое полицейских убиты в результате нападения во Франции Зампостпреда России проводил постпреда ФРГ из Совбеза ООН словами Жванецкого Зампостпреда России проводил постпреда ФРГ из Совбеза ООН словами Жванецкого
Комментарии
Новости путешествий , Александр Мясников , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что творится в заброшенных гостиницах Чернобыля
10:10
Что творится в заброшенных гостиницах Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение