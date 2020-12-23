Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Россиянка прикинулась иностранкой и выяснила истинное мнение о русских в Турции 

Lenta.ru и ещё 1 23 декабря 2020
Россиянка узнала истинное мнение о русских в Турции
Фото: Девушка с рюкзачком / Яндекс.Дзен
Россиянка, живущая в Турции, решила выяснить истинное мнение местных жителей о русских, часто посещающих турецкие курорты, и провела эксперимент. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Автор поста уточнила, что побеседовала с несколькими турками, прикинувшись при разговоре туристкой из Германии.

«Нужно сказать, узнала немало интересного», — подчеркна она.

В первую очередь, по ее словам, многие жители Турции считают, что русские не умеют по-настоящему отдыхать и слишком любят употреблять алкогольные напитки. Вдобавок они заявили, многие туристы из России отличаются особой щедростью.
При этом турецкие мужчины, в свою очередь, отдельно отметили красоту российских женщин — вне зависимости от их возраста. Кроме того, одним из главных недостатков турки назвали грубость некоторых россиян.
24 ноября россиянка, проживающая в Турции, рассказала об обстановке на местных курортах поздней осенью. «Пляжи битком! (…) Местные жители тоже приходят, но уже изрядно закутанные в теплую одежду, и смотрят на плавание и загорание русских как на аттракцион», — написала она.
Видео дня. Загадочные пещеры и подземелья со всего мира
Последние новости
В России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом В Госдепе США указали на виновных в «отравлении» Навального В Госдепе США указали на виновных в «отравлении» Навального Перечислены новые запреты для курильщиков Перечислены новые запреты для курильщиков
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение