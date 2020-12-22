Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

Стюардесса в мини-юбке впечатлила подписчиков снимком из кабины пилотов 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса впечатлила снимком из кабины пилотов
Фото: @flight___love
Стюардесса авиакомпании American Airlines поделилась снимком из кабины пилотов на борту самолета и впечатлила им подписчиков. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена в кресле одного из летчиков — при этом ее ноги вытянуты вперед и размещены на приборной панели. Девушка одета в униформу перевозчика — белую блузку с фирменным шейным платком и синюю мини-юбку.
Пользователи сети оценили пост в комментариях. «Вау», «До чего чудесная», «Ох, не делай так», «Прекрасная-распрекрасная», «Очаровательные ноги», «Вы пилот? А ну-ка быстро на исходную!», «Не отказался бы полетать на самолете под ее руководством», «Красотка!» — писали они.
27 ноября сообщалось, что другая бортпроводница поделилась необычным снимком из салона лайнера — она залезла на полку для ручной клади, демонстрируя стройные ноги в колготках и туфлях на каблуках. Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.
Видео дня. 10 мест, где не должна существовать жизнь
Последние новости
Государство откажется от контрольного пакета акций Первого канала Государство откажется от контрольного пакета акций Первого канала Россия отправила 300 военных инструкторов в ЦАР на фоне тяжелых боев Россия отправила 300 военных инструкторов в ЦАР на фоне тяжелых боев Путин расширил гарантии для бывших президентов России Путин расширил гарантии для бывших президентов России
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение