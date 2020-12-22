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Названо количество необходимых россиянам отпусков 

Lenta.ru и ещё 1 22 декабря 2020
Россияне объяснили, сколько отпусков им нужно для счастья
Фото: РИА Новости
Российские туристы, которые планируют совершать путешествия по своей стране в 2021 году, назвали количество необходимых им отпусков — большинство (32 процента) хотели бы отправиться в три разных поездки.
Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
При этом, 30 процентов опрошенных туристов оказались согласны на два отпуска, а 22 процентам хватит и одного. Кроме того, аналитики выяснили, что список наиболее популярных отечественных городов в 2021 году, составленный по запросам пользователей, возглавляют Москва, Сочи, и Санкт-Петербург. Помимо них, россиян привлекают Симферополь, Краснодар и Калининград.
Также о своих предпочтениях рассказали и те путешественники, которые мечтают отправиться за границу. Молодая аудитория (от 19 до 25 лет) в основном хотела бы посетить минимум пять стран, а людям от 41 года хватило бы одной поездки.
Наиболее интересными государствами, исходя из поисковых запросов, являются Испания, Турция и США. Кроме того, часто ищут билеты в Таиланд, Египет, на Мальдивы, во Францию, Италию, Танзанию и Германию.
Ранее эксперты OneTwoTrip выяснили, что главными направлением для путешествий по России в 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в десятку самых популярных населенных пунктов для путешествий на авиационном транспорте вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфа.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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