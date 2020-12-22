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Авиапассажир умолчал о симптомах коронавируса и заразил спасавшего его врача 

Lenta.ru и ещё 1 22 декабря 2020
Пассажир умолчал о симптомах COVID-19 и заразил врача
Фото: @face_withaq
Авиапассажир умолчал о симптомах коронавируса перед посадкой в самолет United Airlines и заразил врача, которому пришлось реанимировать его в полете. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 69-летний Исайяс Эрнандес (Isaias Hernandez) из Лос-Анджелеса резко почувствовал себя плохо на борту и перестал дышать. Тогда трое попутчиков, владеющих навыками оказания первой помощи, попытались спасти ему жизнь, однако позже в этот же день мужчина скончался в госпитале.
Как рассказала жена умершего Эрнандеса, мужчина действительно был инфицирован, однако супруги не хотела признаваться в этом, поскольку просто пытались добраться до дома.
Один из медиков, Тони Альдапа (Tony Aldapa), признался, что после случившегося у него появились острые симптомы COVID-19.

«По сути, я чувствую себя так, будто меня сбил поезд. У меня сильный кашель и все мое тело очень болит», — поделился он и добавил, что при этом с ним до сих пор не связались из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Кроме того, как стало известно журналистам, авиакомпания United Airlines заявила, что не несет ответственности за оповещение пассажиров о том, что на борту находился зараженный коронавирусом гражданин. Представитель перевозчика отметил, что все данные о путешественниках уже переданы в CDC, сотрудники которого сами должны определять дальнейшие действия.
В декабре пассажиры рейса United Airlines сняли на видео реанимацию одного из попутчиков с коронавирусом, который потерял сознание во время полета и впоследствии умер. Медики проводили реанимационные действия — по очереди пытались сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Позже в United Airlines подтвердили, что у умершего пассажира действительно выявлен коронавирус.
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