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Назван самый безопасный вид транспорта для путешествий во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
Назван самый безопасный вид транспорта в пандемию
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Наиболее безопасным видом транспорта для дальних путешествий во время пандемии коронавируса назвали наземный. Таким мнением с радио Sputnik поделился председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
По словам эксперта, в поездах, если сравнивать их с самолетами, на одного пассажира приходится больше места и воздуха, в связи с чем снижается риск заражения инфекцией. Вдобавок, отметил Янков, пространство в поездах свободнее даже в вагонах с креслами, а не только в купе.

«Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее»,

— поделился специалист.
Кроме того, он рассказал об особенностях вентиляции в составах, которые также могут повышать уровень безопасности. Янков считает, что даже если в вагонах нет системы кондиционирования, то у пассажиров всегда есть возможность открыть форточку. При этом в самых новых поездах встроены системы обеззараживания воздуха.
Также председатель Союза пассажиров напомнил, что в самолетах системой нагнетания воздуха управляет пилот в соответствии с установленным регламентом, а в поезде — кондуктор, которого всегда можно попросить включить кондиционер посильнее.
В мае стало известно, что авиатранспорт вызывает у российских туристов наименьшие опасения по поводу безопасности в условиях пандемии коронавируса по сравнению с остальными видами транспорта. Большинство россиян, 28 процентов, в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы.
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Новости путешествий , Кирилл Янков , ИА Sputnik
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