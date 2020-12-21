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В Сочи появилось новое ограничение для туристов 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
В Сочи появилось новое ограничение для туристов
Фото: Lenta.ru
В Сочи появилось новое ограничение для отдыхающих — туристов с симптомами коронавируса будут помещать в обсерваторы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заявление мэра города Алексея Копайгородского.
Уточняется, что мера была принята для того, чтобы город был готов обеспечить безопасность приезжающих в новогодние праздники на 100 процентов. В частности, теперь путешественников, проявляющих симптомы COVID-19 будут временно изолировать, чтобы не допустить распространения инфекции.
Известно, что обсерватор будет находиться на территории одной из гостиниц. «Есть договоренность с комплексом "Омега", они предоставят все необходимое. Соответствующие службы и ведомства уже готовы приступить к работе обсерватора», — пояснил Копайгородский.
Ранее в декабре сообщалось, что власти Сочи введут ограничения для туристов на горнолыжных курортах в Новый год — приезжих обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На курортах Красной Поляны также будут установлены пункты оперативного тестирования на коронавирус в случае недомогания. Кроме того, власти пообещали развести потоки туристов.
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