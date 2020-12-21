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Иностранцам рассказали о тонкостях посещения России 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
Иностранцам рассказали о тонкостях посещения России
Фото: depositphotos.com
Издание EU Reporter опубликовало материал с советами для иностранцев, планирующих посетить Россию.
По словам автора статьи, Россия является местом для "бесконечных" путешествий. "Россия, занимающая почти два континента, полна сюрпризов и чудес. Убедитесь, что вы нашли то, что вас интересует, к примеру, Европейская Россия, Дальний Восток или Урал", — пишет он.
В первую очередь путешественникам советуют заняться оформлением визы, при этом процесс подачи заявки относительно прост. Как напоминает автор, с 2021 года Россия вводит электронные визы для въезда, которые будут доступны гражданам более чем 50 государств, что сделает путешествия в страну гораздо доступнее.
Также он советует заранее запасаться наличными, а также заранее обменивать валюту на рубли, чтобы избежать каких-либо трудностей.
Говоря об этикете и обычаях, автор указывает, что уважение в России "имеет первостепенное значение". "Большинство местных жителей не понимают мягкого насмешливого чувства юмора, к которому вы, возможно, привыкли у себя дома", — утверждает он. По его словам, разговаривать в стране следует "тихо и уважительно", а, к примеру, в мавзолее Ленина и церквях "не следует засовывать руки в карманы".
Как пишет автор, пожилые люди пользуются в российском обществе большим уважением, поэтому иностранцы могут ожидать, что "какая-нибудь бабушка в платке" будет требовать место в метро. "На всякий случай согласитесь, потому что никто не встанет на вашу сторону в этом споре", — предупреждает он.
По его словам, путешествие в Россию является безопасным, как и посещение любой другой страны Европы. Приезжий может стать жертвой лишь мелкого преступления, к примеру, карманной кражи, как и в любой другой стране.
Говоря о еде в России, автор пишет, что в больших городах страны можно найти блюда на любой вкус, однако вместе с тем стоит попробовать и блюда традиционной кухни, к примеру, винегрет, окрошку или пельмени.
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