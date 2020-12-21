Россиянка раскрыла ситуацию с малярией на Занзибаре 

Россиянка, побывавшая на Занзибаре, раскрыла реальную ситуацию с заболеваемостью малярией на острове. Об этом туристка написала в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметила путешественница, после того, как в СМИ появилась информация о случаях заражения россиян и двух смертях от малярии, иностранцы, отдыхающие на тропическом курорте, начали переживать и «постоянно брызгаться репеллентами».

Сама автор блога во время отдыха познакомилась с семьей из России, переехавшей на Занзибар четыре года назад, и решила задать соотечественникам интересующие ее вопросы об опасном заболевании.

«Оказалось, что за все время жизни на острове про случаи заражения малярией они слышали всего несколько раз. Вероятность заражения очень мала. А в сухой сезон с декабря по март она сводится к нулю, так как любой комар любит влажность», — написала россиянка.

В то же время, отметила она, если у человека вдруг возникли симптомы заболевания, ему необходимо сразу же пойти в аптеку и прямо там сделать тест на малярию, а затем без промедления обратиться к врачу. К симптомам, по ее словам, относятся лихорадка, головная боль, озноб и рвота.

Туристка добавила, что инкубационный период заболевания составляет от семи до 18 дней, потому малярия может проявиться уже после возвращения в Россию. Потому при посещении врача заболевшему обязательно следует сказать, что он вернулся из Африки.

«Мы, посоветовавшись с другими путешественниками, купили в одной из аптек Занзибара несколько тестов для диагностики и таблеток для лечения от малярии. Но нам весь этот нехитрый набор так не пригодился», — подытожила блогерша.