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Россиянка раскрыла ситуацию с малярией на Занзибаре 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка раскрыла ситуацию с малярией на Занзибаре
Фото: Lenta.ru
Россиянка, побывавшая на Занзибаре, раскрыла реальную ситуацию с заболеваемостью малярией на острове. Об этом туристка написала в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила путешественница, после того, как в СМИ появилась информация о случаях заражения россиян и двух смертях от малярии, иностранцы, отдыхающие на тропическом курорте, начали переживать и «постоянно брызгаться репеллентами».
Сама автор блога во время отдыха познакомилась с семьей из России, переехавшей на Занзибар четыре года назад, и решила задать соотечественникам интересующие ее вопросы об опасном заболевании.

«Оказалось, что за все время жизни на острове про случаи заражения малярией они слышали всего несколько раз. Вероятность заражения очень мала. А в сухой сезон с декабря по март она сводится к нулю, так как любой комар любит влажность», — написала россиянка.

В то же время, отметила она, если у человека вдруг возникли симптомы заболевания, ему необходимо сразу же пойти в аптеку и прямо там сделать тест на малярию, а затем без промедления обратиться к врачу. К симптомам, по ее словам, относятся лихорадка, головная боль, озноб и рвота.
Туристка добавила, что инкубационный период заболевания составляет от семи до 18 дней, потому малярия может проявиться уже после возвращения в Россию. Потому при посещении врача заболевшему обязательно следует сказать, что он вернулся из Африки.

«Мы, посоветовавшись с другими путешественниками, купили в одной из аптек Занзибара несколько тестов для диагностики и таблеток для лечения от малярии. Но нам весь этот нехитрый набор так не пригодился», — подытожила блогерша.

4 декабря сообщалось, что российский бизнесмен умер от малярии после посещения Занзибара — в результате осложнений болезни у него отказали внутренние органы. Как рассказал журналистам родной брат туриста, мужчина не понимал, что с ним происходит, пока не прочитал новость о смерти другого бизнесмена, Александра Донского-младшего, тоже вернувшегося из Танзании.
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