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Скучающий турист стал звездой, позируя в старом авиакресле 

TourDom 3 часа назад
Житель Сиэтла Стив Симао настолько соскучился по путешествиям и авиаперелетам, что решил купить подержанные авиационные кресла и имитировать полеты в самолете, не выходя из дома. Видеоролики с его «домашними рейсами» были опубликованы в Тик-Токе, и сразу же набрали сотни тысяч просмотров, сделав американца настоящей звездой, пишет Lonely Planet.
На одном из видео Стив пытается максимально повторить привычные действия во время взлета. Он укрывается пледом, пристегивается и берет в руки брошюру авиакомпании. Причем действия сопровождаются записью инструктажа по технике безопасности, доносящейся из смартфона. В другом ролике «пассажир» уже сидит в кресле у телевизора, на котором транслируется вид из иллюминатора летящего авиалайнера.
Необычным контентом о полетах поделилась в популярной социальной сети дочь Стива Анниса. Там же она раскрыла некоторые подробности истории. По ее словам, отец очень часто путешествовал по работе, но во время пандемии оказался вынужден работать дома.

«В последнее время он действительно скучал по путешествиям и однажды показал ссылку на объявление о продаже кресел первого класса авиакомпании Delta Airlines, добавив, что хочет их купить. Я приняла это за шутку, пока через пару дней не увидела сидения в нашей гостиной»,

— сообщила американка.
Покупка обошлась жителю США в 600 долларов. Как отмечает Анниса, кресла демонтированы со списанного самолета летом 2020 года. «Они в отличном состоянии, откидываются и оснащены ремнями безопасности, а также выдвижными столиком и подставкой для ног».
О «полетах» Стива в итоге узнал генеральный директор Delta Airlines Эд Бастиан. Глава перевозчика оценил креатив американца и подарил ему три билета в первый класс на рейс в любую точку США туда-обратно. Воспользоваться подарком он сможет по завершении пандемии.
У российских любителей путешествий по воздуху тоже есть возможность оборудовать авиапассажирские места у себя дома. Например, на сайте «Авито» представлено несколько объявлений о продаже авиационных кресел. За 7400 рублей можно приобрести кожаные сидения, ранее установленные на самолетах авиакомпании Utair. Правда, оценит ли подобные видео россиян руководство отечественного перевозчика, остается загадкой.
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Новости путешествий , Delta Air Lines , ЮТэйр
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