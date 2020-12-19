Туристы могут остаться без новогоднего отдыха в Подмосковье 

На этой неделе в социальных сетях турагенты обсуждают новое постановление губернатора Московской области, согласно которому во время новогодних праздников, с 25 декабря по 15 января, отели региона смогут принимать гостей только после предъявления ими отрицательного теста на COVID-19. Несмотря на заверения экспертов , что это фактически никак не скажется на отдыхающих, туристы и представители розницы столкнулись с неожиданной проблемой — ограничением в работе медицинских лабораторий, принимающих анализы на коронавирус, в период Нового года.

По словам менеджеров туристических агентств, с понедельника они начали обзванивать своих клиентов, купивших туры в Подмосковье на конец декабря или первые числа января, чтобы предупредить об изменениях в правилах заезда. Сейчас отдых в области интересен в основном жителям Москвы, где в отличие от регионов работало достаточно много медицинских учреждений, делающих ПЦР-тесты, поэтому никаких осложнений не намечалось. Однако при более детальном обзвоне выяснилось, что многие лаборатории не будут работать минимум 31 декабря и во время первой новогодней недели. Другие не станут закрывать только дежурные офисы в столице. В связи с этим у туристов могут возникнуть форс-мажоры со сдачей тестов.

Впрочем, отдыхающим, которые не хотят или не могут заниматься поиском открытых клиник в Москве в канун Нового года, можно рассмотреть и другой вариант. Лаборатории в московских аэропортах будут работать без каких-либо ограничений, поэтому сдать анализы можно и в воздушных гаванях. Другой вопрос, что в случае наплыва желающих стоит приготовиться к гигантским очередям , как это было в сентябре.

Больше всего повезло туристам, отправляющимся в пансионаты с медицинскими лицензиями. Такие объекты будут сами проводить экспресс-тесты для своих гостей.

Добавим, в дополнении к постановлению также содержится требование к посетителям кафе, баров и ресторанов Подмосковья — в новогодний период предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. Однако, как разъяснили позже в региональной администрации, это условие относится только к корпоративам и другим массовым мероприятиям.