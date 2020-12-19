Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶

Роспотребнадзор назвал безопасные страны для отдыха 

Medical Note 5 часов назад
Роспотребнадзор назвал безопасные страны для отдыха
Фото: Medical Note
Роспотребнадзор опубликовал список безопасных для туризма стран, с которыми возобновлено авиасообщение. Эпидемическая обстановка по COVID-19 соответствует всем критериям только в 3 из 16 стран.
В число наиболее безопасных по ситуации с коронавирусом государств вошли Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. Еще четыре страны — Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы — соответствуют лишь двум из трех критериев.
Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония проходят только по одному критерию из трех.
Несоответствие по всем показателям отмечается в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии.
Критериями оценки служат показатели заболеваемости за последние две недели, среднесуточный прирост и объемы тестирования, пояснили в Роспотребнадзоре.
В настоящее время в большинстве стран, включая Европейский регион, наблюдается осложнение ситуации с COVID-19.
Видео дня. Города, которые может скоро поглотить вода
Новости путешествий , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение