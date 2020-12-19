Роспотребнадзор назвал безопасные страны для отдыха 

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Роспотребнадзор опубликовал список безопасных для туризма стран, с которыми возобновлено авиасообщение. Эпидемическая обстановка по COVID-19 соответствует всем критериям только в 3 из 16 стран.

В число наиболее безопасных по ситуации с коронавирусом государств вошли Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. Еще четыре страны — Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы — соответствуют лишь двум из трех критериев.

Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония проходят только по одному критерию из трех.

Несоответствие по всем показателям отмечается в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии.

Критериями оценки служат показатели заболеваемости за последние две недели, среднесуточный прирост и объемы тестирования, пояснили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в большинстве стран, включая Европейский регион, наблюдается осложнение ситуации с COVID-19.