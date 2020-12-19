Российская авиакомпания занялась «полетами в никуда» 

Лоукостер " Победа " (входит в группу " Аэрофлот ") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва", — сказала представитель "Победы".

Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.

Как отметила представитель "Победы", билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй — за шесть.