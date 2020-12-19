Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶

Российская авиакомпания занялась «полетами в никуда» 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Российская авиакомпания занялась «полетами в никуда»
Фото: Прайм
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва", — сказала представитель "Победы".

Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.
Как отметила представитель "Победы", билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй — за шесть.

"Сейчас мы рассматриваем запросы разных российских регионов, многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты. Безусловно, главное условие — безопасность, поэтому на борту все будут строго в масках, как и на остальных наших рейсах", — добавила собеседница агентства.

Видео дня. Города, которые может скоро поглотить вода
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Комментарии
Новости путешествий , Аэрофлот , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение