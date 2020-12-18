Пассажирка британской бюджетной авиакомпании EasyJet пожаловалась на унижения со стороны членов экипажа, которые впоследствии довели ее до панической атаки. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту с острова Тенерифе в Манчестер. Туристка Лидия Раттер (Lydia Rutter) заявила, что стюардессы отругали ее за отказ надевать маску и «настроили весь самолет против нее».

Путешественница уточнила, что не может использовать средства индивидуальной защиты по медицинским показаниям, однако бортпроводники, по ее словам, «вышли из себя» и потребовали предъявить соответствующую справку от врача, которой у нее при себе не было.

Вдобавок командир лайнера сделал дополнительное объявление по громкой связи и подчеркнул, что пассажирам следует «использовать маски, как полагается». Он заметил, что неповиновение просьбам и инструкциям членов экипажа «мешает окружающим». «Последнее, чем сейчас хочется заниматься, — это вызывать к самолету полицию», — добавил он.

В результате Раттер начала сильно нервничать. «У меня паническая атака, отойдите от меня», — говорит она на кадрах размещенного в сети ролика. Попутчик женщины Ник Болл (Nick Ball) подтвердил, что представители авиакомпании крайне невежливо обращались с клиенткой и буквально ее запугивали.