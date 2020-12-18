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Стюардесса раскрыла причину появления пробок в воздухе 

Lenta.ru 4 часа назад
Украинская стюардесса назвала причину появления пробок в воздухе. Девушка раскрыла ее в видеоролике на своей странице в TikTok.
Как отметила Тая, самолеты стоят в пробках из-за недостаточного количества взлетно-посадочных полос в аэропортах.

«В период до пандемии количество рейсов постоянно увеличивалось, а аэропорты не успевали строить полосы», — пояснила девушка.

По этой причине, добавила она, в крупных авиагаванях самолеты могли часами стоять в очереди на взлет. В воздухе, по ее словам, пробки образуются, когда лайнеры дожидаются своей очереди на посадку и кружат над аэродромом.
Ранее другая стюардесса раскрыла правду о посадке пассажиров на борту самолета. Как отметила бортпроводница, пассажиры садятся в самолет только с левого борта. Справа производится техническое обслуживание, загрузка и выгрузка багажа, заправка самолета, а также загрузка питания на борт.
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