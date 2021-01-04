Российская экс-стюардесса Дарья под ником @sereginadarya в Instagram рассказала о сложностях работы бортпроводницей. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

По словам девушки, она с самого детства мечтала о профессии стюардессы и впоследствии посвятила ей 4 года своей жизни (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Мне было лет 10, мама показала мне на стюардессу и сделала акцент, что девушка молодец. Мол, в бортпроводники не всех берут, и учится и работает наверное. ⠀

Конечно, мне запали в душу эти слова. И я решила — вырасту тоже буду стюардессой.

Волею судеб, я закончила колледж, поступила в институт и отправилась в небо.

Пришла я в авиакомпанию в 2012 году, ушла в 2016… Чего только не было у меня на самолёте!".

Далее Дарья вспомнила все, что происходило с ней за время работы. А также рассказала об одном самом непростом случае:

"Драки, мини пожары, неадекватные пассажиры, пассажиры при смерти, отказывали двигатели (но этот самолёт списали, не волнуйтесь).

Мы просто развернулись и вернулись домой. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Никогда не забуду этот случай и взгляд пассажиров.

Мы вылетели из Домодедово в Краснодар. Рейс был ночным, разворотным, пассажиры полусонные, ничего не понимали. ⠀

Не буду описывать всех деталей, но ощущения были незабываемыми ⠀

Резкая тишина и сильное давление, чувствую как мне в спину дышит старший бортпроводник. Думаю — ну все…Старший командует — закатывайте тележки, срочно сливайте чай и кофе, пристегивайте пассажиров и пристёгивайтесь сами. ⠀

Минут через 5 все заработало, но видимо неполадки оставались. Диспетчеры развернули нас в Москву.

А теперь представьте взгляды спящих пассажиров, которых высадили в Москве. Они-то не слышали объявление о развороте, вы бы видели их глаза".

Помимо прочего, россиянка пожаловалась на то, что многие пассажиры воспринимают бортпроводников только как обслуживающий персонал, хотя на самом деле стюарды и стюардессы проделывают колоссальную работу:

"Для такой работы требуется хорошая физ. подготовка, здоровье и СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ. ⠀

Увы, многие не понимают, что бортпроводник — это не официант на борту. Это твой спасатель в первую очередь. В экстренной ситуации никто, кроме него, не поможет. ⠀

Это тяжелые перелёты, психованные пассажиры, пытающиеся тебя вывести, нажимающие 100500 раз кнопку вызова, чтобы им принесли водички".

В заключение поста Дарья подчеркнула, что многим стоит избавиться от "розовых очков", размышляя о профессии стюардессы. Ведь она совсем не так проста, как кажется: