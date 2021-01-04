"Мне было лет 10, мама показала мне на стюардессу и сделала акцент, что девушка молодец. Мол, в бортпроводники не всех берут, и учится и работает наверное. ⠀
Конечно, мне запали в душу эти слова. И я решила — вырасту тоже буду стюардессой.
Волею судеб, я закончила колледж, поступила в институт и отправилась в небо.
Пришла я в авиакомпанию в 2012 году, ушла в 2016… Чего только не было у меня на самолёте!".
"Драки, мини пожары, неадекватные пассажиры, пассажиры при смерти, отказывали двигатели (но этот самолёт списали, не волнуйтесь).
Мы просто развернулись и вернулись домой. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Никогда не забуду этот случай и взгляд пассажиров.
Мы вылетели из Домодедово в Краснодар. Рейс был ночным, разворотным, пассажиры полусонные, ничего не понимали. ⠀
Не буду описывать всех деталей, но ощущения были незабываемыми ⠀
Резкая тишина и сильное давление, чувствую как мне в спину дышит старший бортпроводник. Думаю — ну все…Старший командует — закатывайте тележки, срочно сливайте чай и кофе, пристегивайте пассажиров и пристёгивайтесь сами. ⠀
Минут через 5 все заработало, но видимо неполадки оставались. Диспетчеры развернули нас в Москву.
А теперь представьте взгляды спящих пассажиров, которых высадили в Москве. Они-то не слышали объявление о развороте, вы бы видели их глаза".
"Для такой работы требуется хорошая физ. подготовка, здоровье и СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ. ⠀
Увы, многие не понимают, что бортпроводник — это не официант на борту. Это твой спасатель в первую очередь. В экстренной ситуации никто, кроме него, не поможет. ⠀
Это тяжелые перелёты, психованные пассажиры, пытающиеся тебя вывести, нажимающие 100500 раз кнопку вызова, чтобы им принесли водички".
"Многие романтизируют эту профессию, но на самом деле, это тяжёлый труд".