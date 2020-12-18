Россияне рассказали о любимом виде отдыха на природе

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой вид отдыха на природе они выбирают, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1820 пользователей и выяснили, как они относятся к экотуризму в России и что думают о его будущем.

Оказалось, что 89 процентов хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте. И почти столько же опрошенных (82 процента) считают, что даже после возобновления международного авиасообщения это направление туризма продолжит развиваться в РФ.

Экотуристы выбирают для отдыха места нетронутые цивилизацией. Это могут быть берега живописных озер или предгорья. Размещение в глэмпингах — более комфортный вариант, чем кэмпинг, со всеми удобствами и обслуживанием. Гости при этом живут в обустроенных шатрах или мобильных домиках, органично вписанных в пейзаж. Согласно опросу, такой вариант проживания хотя бы раз рассматривал для себя 81 процент путешественников.

Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе — болотный туризм. В его основе лежит исследование дикой, как правило, заповедной заболоченной местности. Участников таких походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках. Один из самых благоприятных регионов для такого вида туризма в России — Карелия, однако даже в Московской области достаточно подходящих мест. Правда, интересуются таким видом досуга пока всего 16 процентов опрошенных.