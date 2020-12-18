В Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение 

Глава миланского филиала Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи сообщила, что произошедшее землятресение в Милане стало сильнейшим за последние 500 лет.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 56 километров и находился лишь в шести километрах от города. Сила толчков составила 3,9 балла по шкале Рихтера. К счастью, никто не пострадал.
«Если мы посмотрим на историю землетрясений в этом регионе, то толчки, идентичные тому, что мы видели в этот раз, фиксировались лишь 500 лет назад. В тот раз эпицентр находился в Милане, а магнитуда достигла 3,7 баллов», — объяснила она.
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