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Происходящее на высоте горного курорта в Сочи показали на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
В сети появилось видео, на котором показано происходящее на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Снятый очевидцами ролик опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На кадрах записи запечатлено, как туристка выходит из кабины подъемника — видно, что вся окружающая ее территория занесена плотным слоем снега. Уточняется, что видео было снято в четверг, 17 декабря, на высоте 2320 метров над уровнем моря.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Ура! Мы как раз скоро приедем», «А говорят, снега нет», «Мечтаю там оказаться зимой», «Я понимаю, что для сочинцев снег в диковинку!», «Там еще скоро 400 тысяч человек будет… Начнется естественный отбор», — писали они.
Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды. Трассы, предположительно, станут доступны 25 декабря. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели, некоторые развлечения и три подъемника.
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