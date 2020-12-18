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В Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение 

Lenta.ru 4 часа назад
В Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение
Фото: Daniele Mascolo / Reuters
Землетрясение в Милане стало сильнейшим за последние 500 лет. Об этом заявила глава миланского филиала Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи, её слова приводит газета Corriere della Sera.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 56 километров и находился лишь в шести километрах от города. Сила толчков составила 3,9 балла по шкале Рихтера. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
По словам Лудзи, сильные землетрясения в окрестностях Милана — большая редкость. «Если мы посмотрим на историю землетрясений в этом регионе, то толчки, идентичные тому, что мы видели в этот раз, фиксировались лишь 500 лет назад. В тот раз эпицентр находился в Милане, а магнитуда достигла 3,7. Более крупные землетрясения происходили в соседних районах, например, в Монце в 1396 году. Тогда магнитуда достигла приблизительно 5. Еще одно сильное землетрясение произошло на границе с Пьемонтом в 1918 году, сила толчков тогда составила 4,6 балла», — пояснила она.
В ноябре катастрофическое землетрясение произошло поблизости от берегов Турции. Были разрушены десятки домов, погибли более ста человек.
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Новости путешествий , Сorriere della sera
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