Роспотребнадзор одобрил для путешествий всего три страны 

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Ведомство рекомендует заблаговременно выбирать для путешествий безопасные в эпидемиологическом плане страны и соблюдать меры профилактики.

Видео дня. Города, которые может скоро поглотить вода

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Главное к утру: дефицита продуктов не будет, очередь в казанском аэропорту и новый штамм коронавируса

В Татарстане Новый год встретят с минимумом ограничений

Россияне смогут переносить туры с кешбэком до конца 2021 года