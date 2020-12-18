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Роспотребнадзор одобрил для путешествий всего три страны 

Реальное время 3 часа назад
Роспотребнадзор одобрил для путешествий всего три страны
Фото: Реальное время
Из 16 стран, с которыми возобновлено авиасообщение, только в трех эпидемиологическая обстановка полностью соответствует критериям Роспотребнадзора.
Так, всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериям соответствуют Киргизия, Египет, Куба, Мальдивы. Одному из трех критериев — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония, передает ТАСС.
Ведомство рекомендует заблаговременно выбирать для путешествий безопасные в эпидемиологическом плане страны и соблюдать меры профилактики.
Ранее сообщалось, что границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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