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Стюардесса раскрыла места хранения умерших на борту самолета пассажиров 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса раскрыла, где хранят умерших на борту
Фото: Lenta.ru
Прославившаяся в социальных сетях стюардесса раскрыла места хранения умерших на борту самолета пассажиров и удивила своих подписчиков. Своими знаниями бортпроводница поделилась в социальной сети TikTok.
На видео бывшая сотрудница авиакомпании Emirates Сандра Джини Квон (Sandra Jeenie Kwon) рассказала, что если путешественник умирает во время перелета, то сперва членам экипажа необходимо завернуть тело в специальные мешки, которые есть практически во всех самолетах.
После этого стюардессам необходимо переместить тело на один из свободных рядов или в бизнес-класс, однако, если лайнер заполнен, то скончавшегося пассажира оставляют на его месте или переносят в кухню для стюардесс.

«Кроме того, члены экипажа не имеют права официально объявлять о смерти на борту самолета. Это может быть сделано только местными властями после посадки самолета», — добавила Квон.

Также она уточнила, что иногда пассажирские авиакомпании перевозят тела в грузовых отсеках.

«Поэтому знайте, что в следующий раз, когда вы полетите куда-то, прямо под вами может быть чей-то труп», — заключила стюардесса.

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Новости путешествий , Emirates
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