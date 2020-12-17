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Названы самые выгодные для отпуска города на юге России 

Lenta.ru 4 часа назад
Названы самые выгодные для отпуска города на юге России
Фото: Lenta.ru
Самыми выгодными для отпуска городами на юге России оказались Бахчисарай и Геленджик — проживание в этих местах обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, в целом россияне стали бронировать туры в Крым и Краснодарский край на новогодние праздники чаще — спрос по этим направлениям вырос на 29 и 22 процента соответственно.
Кроме того, эксперты назвали самые дорогие и самые популярные города России для путешественников — среди них Ялта, Севастополь и Сочи — средняя стоимость ночи в них составит около 3,5 тысячи рублей на троих без завтраков.
В топ-10 наиболее востребованных южных курортов для новогоднего отдыха также вошли Феодосия, Алушта, Анапа, Красная Поляна, Судак, Геленджик и Евпатория.
Ранее в декабре стало известно, что стоимость отпуска в Крыму на новогодние праздники выросла на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом уходящего года. Аналитики также отметили, что чаще всего путешественники бронируют в Крыму проживание в отелях (52 процента), чуть реже — в квартирах (38 процентов) или домах (9 процентов). Также выяснилось, что большинство россиян едут на отдых парами (43 процента) или семьями (25 процентов).
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