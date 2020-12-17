Названо лучшее место для уединенного отпуска в 2021

Наиболее подходящим местом в мире для уединенного отпуска назвали малоизвестный австралийский архипелаг. Полный список лучших направлений в 2021 году по версии онлайн-сервиса для путешествий Skyscanner публикует издание Daily Mail.

Уточняется, что речь идет об архипелаге Хаутман-Аброльос, расположенном в Индийском океане у западного побережья Австралии, и представляющем из себя цепь из 122 островов, соединенных коралловыми рифами.

По информации Skyscanner, на островах нет возможности арендовать виллу, а кемпинг на их территории запрещен законом. Чтобы добраться до места, туристам необходимо арендовать катер или приобрести экскурсию на самолете. Кроме того, как отмечают эксперты, иногда лодкам с путешественниками позволяют швартоваться у берегов архипелага на ночь.

Согласно описанию журналистов, Хаутман-Аброльос известен своими бирюзовыми водами, белыми песчаными пляжами и богатой морской фауной, в связи с чем его часто называют «Галапагосскими островами Индийского океана».

Архипелаг также популярен среди любителей рыбалки и съемки дикой природы, так как ежегодно там гнездится более двух миллионов птиц 35 различных видов. Кроме того, в этой местности обитают дельфины, киты и морские львы.

В ноябре эксперты журнала National Geographic опубликовали рейтинг лучших стран, которые стоит посетить туристам в 2021 году. Так, наиболее популярными в категории «Приключения» стали Гренландия, Антарктида, Доминика, Грузия, Аргентина и Турция, а в номинации «Культура и история» победили Великобритания, Португалия, остров Гуам, Нью-Мексико (США), Испания, Южная Корея, Оклахома (США) и Китай.