Россиянам объяснили, почему не стоит уезжать в Новый год

Захарова напомнила туристам, что при планировании отпуска в зарубежных странах необходимо тщательно учитывать все риски и взвешивать плюсы и минусы.

Тем же, кто уже не может изменить запланированные поездки, спикер посоветовала заранее выяснять условия въезда в то или иное государство и обязательно соблюдать действующие ограничения.

«Включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолета», — заключила она.