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Россиян предупредили об опасности отдыха за границей на Новый год 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
Россиянам объяснили, почему не стоит уезжать в Новый год
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан об опасности путешествий в новогодние праздники за границу из-за пандемии коронавируса. Ее слова передает РИА Новости.
Захарова напомнила туристам, что при планировании отпуска в зарубежных странах необходимо тщательно учитывать все риски и взвешивать плюсы и минусы.
Тем же, кто уже не может изменить запланированные поездки, спикер посоветовала заранее выяснять условия въезда в то или иное государство и обязательно соблюдать действующие ограничения.
«Включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолета», — заключила она.
В конце ноября Захарова уже предупреждала граждан об активности коронавируса на зарубежных курортах. Она отмечала, что коронавирус продолжает активно распространяться в странах, популярных среди россиян, поэтому туристам следует соблюдать все необходимые меры профилактики и «антиковидную дисциплину».
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Новости путешествий , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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