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Новый год отменили в Северной Македонии 

Lenta.ru 1 час назад
Новый год отменили в Северной Македонии
Фото: Lenta.ru
Правительство Северной Македонии решило отменить торжества в честь Нового года. Об этом пишет издание «Новый день».
С 18 декабря по 20 января в стране будут отменены все массовые мероприятия на открытых площадках и в закрытых помещениях, гражданам запретят собираться группами более четырех человек. Помимо этого, правительство рекомендует не покидать дома после 18 часов.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал население проявить терпение и дождаться вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Венко Филипче уточнил, что она будет бесплатной для всех граждан.
Германия с 16 декабря вводит строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позже, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.
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Новости путешествий , Франк-Вальтер Штайнмайер
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