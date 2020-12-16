Новый год отменили в Северной Македонии 

Правительство Северной Македонии решило отменить торжества в честь Нового года. Об этом пишет издание «Новый день».

С 18 декабря по 20 января в стране будут отменены все массовые мероприятия на открытых площадках и в закрытых помещениях, гражданам запретят собираться группами более четырех человек. Помимо этого, правительство рекомендует не покидать дома после 18 часов.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал население проявить терпение и дождаться вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Венко Филипче уточнил, что она будет бесплатной для всех граждан.