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Отдых в Крыму резко стал дороже для россиян 

Lenta.ru 32 минуты назад
Стоимость отпуска в Крыму на новогодние праздники выросла на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом уходящего года. О том, что отдых на полуострове резко подорожал для россиян, стало известно из исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».
Кроме того, аналитики отметили, что чаще всего путешественники бронируют в Крыму проживание в отелях (52 процента), чуть реже — в квартирах (38 процентов) или домах (9 процентов). Также выяснилось, что большинство россиян едут на отдых парами (43 процента) или семьями (25 процентов).
При этом эксперты отметили, что особенно популярными среди россиян для отдыха на зимних каникулах стали курорты в Алупке, Евпатории и на Красной Поляне — число бронирований по этим направлениям выросло более чем в два раза.
В июле российская туристка показала самый дешевый номер в самом дорогом санатории Крыма, который расположен в Ялте. На его территории находится японский сад, парк развлечений для детей, спортивный комплекс и мини-футбольное поле. Также там есть несколько ресторанов, в том числе итальянской и азиатской кухни.
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Новости путешествий , Видео , Lenta.ru
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