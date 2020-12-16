Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶

S7 разрешила летать с питомцем на соседнем кресле при одном условии 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
S7 разрешила летать с питомцем в кресле при одном условии
Фото: РИА Новости
Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам осуществлять перевозку питомцев в салоне самолета на соседнем кресле при одном условии. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Уточняется, что такой перелет необходимо планировать заранее и оформлять авиабилет сразу на два места — на себя и животное. При этом размещаться с животным можно только в экономическом классе, на месте у окна рядом с хозяином.
Кроме того, в течение всего путешествия собака, кошка или птица должны оставаться внутри жесткого контейнера, габариты которого по длине, ширине и высоте не превышают 55, 40 и 40 сантиметров соответственно. Вдобавок переноска будет закрепляться в кресле специальными ремнями безопасности.

«Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — заметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Отмечается, что перевозка питомцев в салоне под впереди стоящим креслом остается альтернативным вариантом путешествию на отдельном месте.
3 сентября сообщалось, что сотрудники аэропорта в Чикаго заморили пса голодом, оставив его без еды и воды на трое суток, в результате чего собака погибла в мучениях. Так, по информации издания, несколько овчарок, прибывших из Иордании в аэропорт О'Хара, не могли пройти таможенный контроль на границе из-за отсутствия необходимых прививок.
Видео дня. Курорт со страшной историей
Последние новости
Минсельхоз заморозил цены на сахар и подсолнечное масло Минсельхоз заморозил цены на сахар и подсолнечное масло Спрогнозировано будущее российской экономики Спрогнозировано будущее российской экономики Медведев обвинил разнотык в бедах России Медведев обвинил разнотык в бедах России
Комментарии
Новости путешествий , АК S7
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение