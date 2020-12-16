Акула оторвала туристке ногу 

Акула нанесла женщине несовместимые с жизнью ранения у берегов французской части острова Сен-Мартен, расположенного в Карибском море. Об этом пишет France 24.

В четверг, 10 декабря, на 39-летнюю женщину напала акула. Туристка плавала примерно в 150 метрах от берега, когда на нее набросилась хищная рыба. Купальщица закричала, к ней на помощь сразу же бросились два человека на лодке.

Когда они подплыли к женщине, она была без сознания. Акула откусила ей ногу, и из раны хлестала кровь. Пострадавшую доставили на берег, где ей было оказана помощь, однако медикам не удалось ее спасти.

Местные власти запретили купание и водные виды спорта на следующие 48 часов после нападения.

Известно, что женщина находилась на острове в годичном отпуске.

Что за акула напала на туристку, не уточняется. Однако в воскресенье, 13 декабря, возле другого пляжа была замечена тигровая акула. Местные власти выразили озабоченность ситуацией. Тигровые акулы обладают репутацией опасных для человека хищников. Они занимают второе место после больших белых акул по числу нападений на людей.

Нападения акул на людей возле острова Сен-Мартен крайне редки. Последний раз это произошло в 1995 году.

Остров Сен-Мартен разделен на две части. Одна принадлежит Франции, другая — Нидерландам. На острове живут около 77 тысяч человек.