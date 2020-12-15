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Названы самые дорогие города для жизни за границей 

Мария Грибова 2 часа назад
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Фото: РИА Новости
Консалтинговая компания ECA International провела исследование и назвала самые дорогие города для жизни за границей. Итоги опубликованы на сайте организации.
Лидером рейтинга стал Гонконг (Китай). Эксперты отметили, что в этом городе высокие цены на жилье. В топ-5 также попали Токио (Япония), Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария) и Цюрих (Швейцария). За лидерами расположились Лондон (Великобритания), Тель-Авив (Израиль), Сеул (Республика Корея), Сан-Франциско (США) и Иокогама (Япония).
Исследователи отметили, что положение города в рейтинге зависело от нескольких показателей, включая стабильность валюты страны.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Сербия ужесточает правила въезда интуристов.
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