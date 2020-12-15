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Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за коронавируса в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию страны с 16.00 местного времени в среду, меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, закрытие учреждений культуры и точек общественного питания, сообщил министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт на своей странице в Facebook.

"Ситуация стала серьезной. Коронавирус распространяется в Дании. Число зараженных слишком высоко, количество госпитализаций растет. И поэтому мы распространяем частичный локдаун на всю страну. Это означает, что это касается и Южной Ютландии", — написал министр.

Он пояснил, что ограничения вступают в силу с 16.00 среды по местному времени (18.00 мск). Ограничения, которые прежде были введены на территории 69 муниципалитетов королевства, касаются школьников с 5 класса и студентов — они отправляются на дистанционное обучение.
"Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу", — написал Энгельбрехт.
По-прежнему главной рекомендацией для всех жителей королевства остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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