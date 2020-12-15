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Что происходит в разных странах во время второго локдауна 

Катерина Саломе 2 часа назад
Что происходит в странах во время второго локдауна
Фото: globallookpress.com
Сейчас власти многих стран объявляют о наступлении второго локдауна. Виной всему — коронавирус. «Рамблер» расскажет, как обстоят дела в странах, в которых уже ввели ограничения.
В Турции на улицах полно людей. Кроме того, несмотря на локдаун, в некоторых заведениях можно отобедать.

«В Турции с недавних пор введен локдаун. Рестораны, кафешки и бары работают только на вынос, а в выходные введен комендантский час. Но это ограничение не распространяется на туристов и стамбульских котиков. Масочный режим соблюдается, людей на улицах очень много, так и не скажешь, что пандемия бушует. Кстати, в первый же день нам удалось найти заведение, в котором можно покушать внутри, но делается это не афишируя, на втором этаже. И мы там кушаем далеко не единственные».

В Латвии жители страдают от сокращения зарплат. Туристов тем временем особо не наблюдается.

«Моя подруга, живущая в Латвии, рассказала, как там проходит всеобщая изоляция во второй раз. Она трудится в одном из кафе, расположенных в Старой Риги. Район этот туристический, потому в обычное время здесь ходили группы туристов. Но сейчас в связи с введенным ограничениями поток желающих изучить исторические районы старого города иссяк. Потому кафе, в котором работает подруга, как и прочие подобные заведения, находится на грани выживания. Моя подруга пожаловалась, что работают они сейчас всего по пять часов в день. Сокращение рабочих часов отразилось на ее зарплате — за октябрь она получила всего 100 евро. Причем государство отказалось от любой финансовой помощи своим гражданам — как хотите, так и выживайте!»

В Великобритании дела сейчас обстоят довольно неплохо. На полках магазинов полно товаров, а люди исправно носят маски.

«Локдаун в Великобритании не такой строгий, как был в самом начале пандемии. Я не заметила дефицита товаров — все полки в магазинах пестрят ассортиментом самых разнообразных продуктов. Даже туалетную бумагу на месте! На работе все сотрудники находятся в масках. Вначале это вызывало определенный дискомфорт. Но, если того требуют правила, и от тебя зависит не только твое здоровье, но и здоровье окружающих, зачем нарушать? Вообще, с работой в Англии не так все плохо, особенно в преддверии Рождества. Лично мы не слышали, что где-то сокращают штат или переводят сотрудников на укороченный рабочий день. Причем мужу даже увеличили заработную плату. Конечно, всего на 3%. Но лучше что-то, чем ничего, правда? Не работают только рестораны и кафе. Но всегда можно заказать еду на вынос — Takeaway».

В Италии пустуют улицы, люди сидят по домам. Один за другим закрываются заведения. Некоторые владельцы выражают протест, но это лишь усугубляет положение.

«Недолго мы радовались свободе и возможности работать. У нас снова ввели ограничения. Бассейны, спортзалы, спорт, кинотеатры — все закрыли до лучших времен. Рестораны и бары могут работать с пяти утра до шести вечера. Одним словом — их тоже почти закрыли, так как основной поток посетителей был после 18.00. Есть те, кто выразили протест и оставили свои заведения открытыми вечером. Теперь их ожидает штраф. И не факт, что им разрешат в дальнейшем работать. После шести вечера кушать на улице нельзя, только дома. Улицы пустые. Гости запрещены, посиделки тоже. После 23.00 все должны спать, как сурки».

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