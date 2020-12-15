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Названы причины, которые заставят россиян отказаться от путешествий 

РИА Новости 3 часа назад
Названы причины, которые заставят россиян не отдыхать
Фото: РИА Новости
Российские туристы рассказали, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий, сообщает Туту.ру.
В опросе, проведенном на сайте сервиса, приняли участие 1 487 пользователей, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.
Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является обязательная вакцинация до поездки. Если его введут, то это повлияет на планы 29 процентов респондентов: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку.
К анализам до или после путешествия россияне относятся спокойнее, и необходимость сдавать их заставит отказаться от тура только пять процентов опрошенных.
Для 19 процентов критически важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18 процентов) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.
Требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия девять процентов респондентов. По четыре процента опрошенных сказали, что не поедут туда, где введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи.
Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы один процент путешественников. Столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы.
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