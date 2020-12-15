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Стюардесса рассказала о скрытых от глаз пассажиров секретных комнатах в самолете 

Lenta.ru 1 час назад
Американская стюардесса рассказала о наличии секретных помещений, скрытых от глаз пассажиров, в самолете. Девушка поделилась своими знаниями в видео, опубликованном в TikTok.
Так, по словам бортпроводницы Кэт Камалани, в авиалайнерах существуют специальные отсеки, предназначенные для отдыха членов экипажа.

«Если перелет будет длинным, то половина стюардесс отправится туда»,

— добавила она.
Также Камалани показала фотографию подобных комнат и рассказала, что внутри есть несколько очень узких кроватей, в которых можно спать.

«После того как вы отдохнули, вам нужно поменяться с другой частью членов экипажа. Стюардессы с большим стажем могут первыми выбирать, на какой именно кровати они хотят отдыхать»,

— уточнила автор ролика.
Кроме того, она предупредила туристов, что им даже не стоит пытаться проникнуть в эти помещения, поскольку только у сотрудников авиакомпании есть к ним доступ.

«Также вы никогда не узнаете, где они расположены. Более того, вас просто снимут с рейса, если вы попытаетесь туда пробраться»,

— заключила она.
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