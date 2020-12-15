В эконом-классе «Аэрофлота» появятся карантинные зоны. Об это сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении указано, что в специальные зоны будут принудительно сажать пассажиров, которые отказываются надевать маску во время перелета. Правила будут касаться даже тех, кто купил билет в бизнес-класс.

Также сотрудники документ с новыми правилами рассадки в самолётах, из которых следует, что на рейсах с неполной рассадкой в эконом-классе «Аэрофлот» необходимо блокировать бронирование мест на последних двух рядах по правому борту.

Именно на эти места бортпроводники должны будут пересаживать пассажиров, которые отказываются надевать маски в салоне.