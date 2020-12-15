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Сербия ужесточает правила въезда интуристов 

Даня Виттиг 2 часа назад
Сербия ужесточает правила въезда интуристов
Фото: Depositphotos
Власти Сербии меняют правила въезда для иностранных туристов.
Ассоциации туроператоров России сообщает, что с 20 декабря туристам нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Требование правительственного кризисного штаба будет действовать до 10 января 2021 года. Отмечается, что новые меры призваны пресечь распространение коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.
Также в Сербии действуют ограничительные меры для борьбы с COVID-19. Все кафе, рестораны, бары и большинство торговых точек работают до 17:00 и не работают в выходные дни.
Ранее "Рамблер" сообщал об ограничениях в Сочи на Новый год.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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