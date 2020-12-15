Сербия ужесточает правила въезда интуристов 

Власти Сербии меняют правила въезда для иностранных туристов.

Ассоциации туроператоров России сообщает, что с 20 декабря туристам нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Требование правительственного кризисного штаба будет действовать до 10 января 2021 года. Отмечается, что новые меры призваны пресечь распространение коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.

Также в Сербии действуют ограничительные меры для борьбы с COVID-19. Все кафе, рестораны, бары и большинство торговых точек работают до 17:00 и не работают в выходные дни.