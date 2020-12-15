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Отдохнувшая в Турции россиянка пожаловалась на проблемы с питанием 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка в Турции пожаловалась на проблемы с питанием
Фото: Unsplash
Россиянка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о проблемах с питанием из-за закрытия ресторанов. Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила блогерша, туристам, отправляющимся на курорты с проживанием в квартире или отеле без питания, следует быть готовыми к тому, что заведения общепита работают в условиях жестких ограничений.

«Все закрыто, я нахожусь не в центре Алании, если мне и встретятся одна-две кофейни, то в них кроме баклавы купить нечего, а я хочу есть», — пожаловалась россиянка.

Автор блога добавила, что многие заведения в городе закрылись совсем, и теперь туристы в основном питаются фастфудом и пытаются «протянуть на кофе и наггетсах». Все турецкие кафе и рестораны пока работают только навынос.

«Согласитесь, неэстетично кушать на бордюре, когда мимо тебя постоянно проходят люди», — написала девушка, добавив, что лучшим вариантом пока остается доставка еды.

С 20 ноября власти Турции ввели ограничения в стране, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронули, но частично коснулись путешественников, арендующих апартаменты. К примеру, все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только навынос либо с доставкой на дом или в отель.
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