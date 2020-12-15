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Российская стюардесса назвала самые странные услышанные на борту фразы 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Стюардесса назвала самые странные фразы на борту
Фото: @anny_stewardess
Российская стюардесса назвала самые странные фразы и вопросы, которые ей приходилось получать в свой адрес или случайно услышать во время авиаперелета. Своими наблюдениями она поделилась на странице в Instagram.
К примеру, однажды пассажир попросил ее сделать «двигатели потише», так как у него болела голова, другой куда-то опаздывал и потребовал лететь быстрее, а еще один уточнил, где на борту находится батарея, чтобы высушить облитые соком детские колготки.
«В смысле курица закончилась? Берите, откуда хотите! А я про себя думаю: да, сейчас пойду на кухню, возьму курицу, которая у меня пасется там и зажарю. А еще у меня растет там томатное дерево, чтобы в самолете всегда был томатный сок», — привела еще один пример бортпроводница.
Кроме того, по ее словам, путешественники нередко угрожают жалобами и интересуются, как утилизируются смываемые в туалет отходы, предполагая, что в самолетах функционирует такая же система, как и в поездах, и все «улетает за борт».
«Однажды у коллег на рейсе в середине полета пассажир собрал вещи, оделся, взял чемодан подошел ко второй двери на большом самолете и на полном серьезе спокойно сказал: "Откройте, мне нужно выйти". Тут и сказать нечего», — поделилась автор поста.
14 декабря другая российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, рассказала правду о заигрывании с пассажирами в самолете. Девушка объяснила, что если кто-то из клиентов внешне так же красив, как Леонардо Ди Каприо, то он может заинтересовать стюардесс. Тем не менее, она заметила, что даже если сотрудницы авиакомпании любезны и вежливы с пассажирами, то они лишь выполняют свою работу, а не заигрывают с ними.
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Новости путешествий , Леонардо ДиКаприо
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