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Таиланд возобновил безвизовый режим для туристов из России 

News.ru 53 минуты назад
Таиланд упростил правила въезда для российских туристов, возобновив безвизовый режим на фоне пандемии коронавируса.
Власти Таиланда разрешили пребывать на их территории без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, в том числе и России. Об этом сообщается на официальной странице тайского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.
Согласно информации, всем иностранцам необходимо иметь при себе свидетельство о въезде (СОЕ), бронь отеля для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета, а также «медицинское свидетельство о пригодности к полётам» (Fit to Fly) и страховку на сумму не менее $100 тысяч.
Ранее начальник Управления по делам туризма (ТАТ) страны Юттхасак Супхасон заявил, что Таиланд в ближайшие годы может отказаться от массового туризма, ограничившись приёмом 8 млн путешественников в 2021 году и сохранив этот показатель на последующие несколько лет. По его словам, массового туризма больше не будет.
Он также добавил, что пандемия будет оказывать влияние на ситуацию с туризмом ещё несколько лет, даже если её удастся подавить массовой вакцинацией, поэтому отрасли необходимо сосредоточиться на качестве и доходности, стараясь не гнаться за цифрами предкризисных лет, писал NEWS.ru.
В настоящее время для российских граждан открыты границы 15 стран, в том числе Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. При этом страны Европы могут разрешить въезд для россиян только в августе-сентябре следующего года.
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