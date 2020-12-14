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В России подешевели авиабилеты по четырем маршрутам 

Lenta.ru 59 минут назад
В России подешевели авиабилеты по четырем маршрутам
Фото: Lenta.ru
В России за минувший год снизились цены на авиабилеты по внутренним направлениям на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно данным экспертов, больше всего средний чек подешевел по четырем маршрутам: Москва — Екатеринбург (минус 33 процента), Москва — Новосибирск (минус 33), Москва — Челябинск (минус 27) и Москва — Мурманск (минус 26).
В целом, отметили аналитики, средняя цена перелета по России в 2020 году составила, по предварительной информации, 6692 рубля за билет в одну сторону, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом году.
При этом самая низкая стоимость была зафиксирована осенью: в октябре россияне в среднем платили 5773 рубля при покупке авиабилета, а в ноябре — 5586 рублей. Отмечается, что заметного роста цен не произошло и в декабре — средний чек поднялся до 6798 рублей.
Также стало известно, что самые дорогие билеты на самолет российские путешественники приобретали весной и летом: в апреле они отдавали около 8237 рублей за перелет, в мае — 8142 рубля, а в августе — 7448 рублей.
10 ноября эксперты раскрыли цену самого дорогого авиабилета на перелет бизнес-классом по маршрутам внутри России. Наиболее крупную сумму за путешествие в октябре текущего года отдал пассажир самолета Москва — Благовещенск: стоимость билета в одну сторону, купленного за неделю до вылета, составила более 122 тысяч рублей.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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