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Россияне раскрыли места для путешествий на Новый год 

Lenta.ru и ещё 5 21 час назад
Россияне раскрыли места для путешествий на Новый год
Фото: РИА Новости
Более 20 процентов россиян планируют отправиться в путешествие на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», передает ТАСС.
Из них 90 процентов устроят поездку по России, а остальные отправятся за границу. Самыми популярными местами для поездки на длинных выходных стали Москва и города Московской области. Этот вариант выбрали 17 процентов респондентов. Еще 14 процентов граждан намерены посетить города Золотого кольца России. Чуть меньше россиян решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург или в один из городов Сибири.
Девять процентов опрошенных жителей России поедут в Краснодарский край, по пять процентов — в Карелию и на Кавказ, остальные путешественники выбрали Крым, Дальний Восток, Ставропольский край и Калининград. Также популярными оказались Алтай, Урал и Казань — эти локации чаще всего указывали граждане в варианте «другое».
Отмечается, что большинство жителей страны (44 процента) рассчитывают добраться до места отдыха на автомобиле. Четверть респондентов отдали предпочтение поезду или электричке, еще 18 процентов участников исследования отправятся в путешествие на самолете, а 12 процентов — поедут на автобусе.
Ранее эксперты определили самые популярные и выгодные даты для отпуска среди российских туристов на новогодние каникулы. Большинство авиабилетов для перелетов внутри страны в указанный период приобретается на вылеты 30 декабря (15,2 процента бронирований), 29 декабря (11,3 процента) и 31 декабря (9 процентов). При этом наиболее выгодными днями для отъезда оказались 1, 3 и 4 января, а самым дорогим — 9 января.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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