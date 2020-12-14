Россияне раскрыли места для путешествий на Новый год 

Более 20 процентов россиян планируют отправиться в путешествие на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», передает ТАСС

Из них 90 процентов устроят поездку по России, а остальные отправятся за границу. Самыми популярными местами для поездки на длинных выходных стали Москва и города Московской области. Этот вариант выбрали 17 процентов респондентов. Еще 14 процентов граждан намерены посетить города Золотого кольца России. Чуть меньше россиян решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург или в один из городов Сибири.

Девять процентов опрошенных жителей России поедут в Краснодарский край, по пять процентов — в Карелию и на Кавказ, остальные путешественники выбрали Крым, Дальний Восток, Ставропольский край и Калининград. Также популярными оказались Алтай, Урал и Казань — эти локации чаще всего указывали граждане в варианте «другое».

Отмечается, что большинство жителей страны (44 процента) рассчитывают добраться до места отдыха на автомобиле. Четверть респондентов отдали предпочтение поезду или электричке, еще 18 процентов участников исследования отправятся в путешествие на самолете, а 12 процентов — поедут на автобусе.